Serie A1, Junior Tennis Perugia M Plus Performance sconfitto all’esordio

La nuova avventura dello Junior Tennis Perugia M Plus Performance nel campionato nazionale affiliati di serie A1 Maschile, inizia con una sconfitta in Liguria. A prevalere nello scontro valevole per la prima giornata del girone 2 della massima serie tennistica nazionale, è il Tennis Club Santa Margherita Ligure, capace di sfruttare appieno il fattore campo. Una sfida, quella in riva al golfo del Tigullio, che ha visto all’opera nomi importanti del tennis nazionale. I padroni di casa hanno schierato infatti due ‘azzurri’ a ridosso della Top-100 come Andrea Pellegrino (nr. 136) e Francesco Maestrelli (nr. 153) , lo Junior ha risposto con Francesco Passaro (nr. 139) ed il mancino Alessandro Giannessi, in passato nr. 84 mondiale. I gialloblù di capitan Roberto Tarpani e del vice Andrea Grasselli, hanno dovuto soccombere sui campi veloci del team ligure, con i singolari che hanno visto l’unico punto perugino con Francesco Passaro su Andrea Pellegrino. Con il solito ardore, malgrado la sfida proibitiva sulla carta, Tomas Gerini ha battagliato alla grande al cospetto del pisano Maestrelli, che si è imposto in due set così come il talento di casa, Filippo Romano, ha fatto contro Giannessi, sconfitto con rammarico dopo un secondo set molto equilibrato deciso al tie-break. La quarta sfida di singolare ha visto quindi prevalere Luca Castagnola su Giulio Casucci. Nei doppi un punto a testa per sigillare il 4-2 a favore del Tennis Club Santa Margherita Ligure, con Passaro e Giannessi vincitori in rimonta al super tie-break. Domenica prossima 12 ottobre, primo incontro casalingo per lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance, che sui campi di via XX settembre ospiterà lo Sporting Club Sassuolo.

Campionato Nazionale Affiliati serie A1 Maschile – Girone 2 – Prima Giornata

Tc Santa Margherita Ligure – Junior Tennis Perugia M Plus Performance 4-2

Singolari

Francesco Passaro b. Andrea Pellegrino 10 rit.

Francesco Maestrelli b. Tomas Gerini 62 75

Filippo Romano b. Alessandro Giannessi 63 76(2)

Luca Castagnola b. Giulio Casucci 62 62

Doppi

Maestrelli/Romano b. Gerini/Casucci 61 63

Passaro/Giannessi b. Castagnola/Basso 46 76(4) 106

In formazione anche Manuel Guerrieri

Capitano Roberto Tarpani

Vice Capitano Andrea Grasselli