Sfida alla capolista: il Rugby Perugia non vuole fermarsi

Il campionato di serie B girone 4 di rugby entra nella fase decisiva. A tre giornate dalla fine le questioni che riguardano l’alta classifica sono ancora aperte. Perugia in settimana ha ottenuto dal giudice sportivo quanto dovuto, ovvero l’omologazione della vittoria conquista in casa di Olbia quindici giorni fa (25-26). La richiesta della società sarda, che si era appellata ad un errore rispetto alla concessione di una punizione nel primo tempo, è stata rigettata. La squadra di Bester e De Angelis sale così a quota 61 in classifica, consolidando il secondo posto con sei punti di vantaggio su Olbia (55) e a meno undici dalla capolista Alto Lazio (72). La formazione di Civita Castellana riceverà proprio Perugia nel match valevole per la sedicesima giornata e che si disputerà domenica 29 marzo alle 16.30. Una partita sulla carta proibitiva, visto che Alto Lazio in questa stagione ha sempre vinto, con quindici successi su altrettante partite. Nella gara di andata, disputata lo scorso gennaio (11), i laziali si sono imposti a Perugia (11-18) con una vera e propria prova di forza, testimoniando una certa superiorità nel gioco e a livello fisico. I biancorossi in queste settimane sono cresciuti notevolmente, anche grazie all’attivo in panchina di Andre Bester che ha dato maggiori consapevolezze sul piano del gioco. Perugia è reduce da ben sette vittorie consecutive e chiaramente punta a non fermarsi. Un exploit in terra laziale potrebbe anche riaprire il campionato, visto che Alto Lazio nelle ultime due giornate avrà due impegni ostici contro Firenze (trasferta) e in casa contro Olbia. Il Rugby Perugia invece chiuderà la stagione con la gara casalinga contro il Cus Siena (12 aprile) e la trasferta in casa dei Cavalieri Union Prato (3 maggio). Alto Lazio – Perugia sarà diretta da Riccardo Persio di L’ Aquila.