Sicurezza a Perugia, misure straordinarie a Fontivegge e centro storico: limitazioni a bevande in vetro e lattine

Entra in vigore dal primo giugno al 31 ottobre 2026 l’ordinanza contingibile e urgente emanata dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, per rafforzare la sicurezza urbana, il decoro cittadino e la vivibilità degli spazi pubblici nelle aree del centro storico e di Fontivegge. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle segnalazioni della Questura di Perugia che hanno evidenziato, negli ultimi mesi, il verificarsi di fenomeni di microcriminalità e situazioni di degrado spesso correlate all’abuso di sostanze alcoliche, con particolare riferimento all’acropoli cittadina e al quartier di Fontivegge. L’ordinanza dispone: nel centro storico il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo per esercizi di vicinato, distributori automatici, commercio su aree pubbliche e circoli privati. Nell’area di Fontivegge il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 20 alle ore 9 del giorno successivo; sempre nell’area di Fontivegge il divieto di detenzione di bevande alcoliche su area pubblica per il consumo immediato dalle ore 18 alle 9 del giorno successivo, ad eccezione delle giornate interessate da manifestazioni ed eventi autorizzati dall’Amministrazione comunale. L’obiettivo del provvedimento è “prevenire comportamenti che possano compromettere la sicurezza e la serenità dei residenti e dei frequentatori delle aree interessate, contrastando l’abbandono di bottiglie e lattine, il consumo eccessivo di alcol in luoghi pubblici e le situazioni di disturbo che ne possono derivare”. Le misure riguardano il perimetro del centro storico comprendente, tra le principali vie e piazze, Corso Vannucci, Corso Cavour, Corso Garibaldi, piazza Matteotti, piazza Danti, piazza Morlacchi, piazza Piccinino, piazza San Francesco, Borgo XX Giugno, viale Indipendenza, via dei Priori, via Alessi, vis Baglioni, via Bonazzi, via Mazzini, via Oberdan, via Sant’Ercolano, via Cesare Battisti, via Guardabassi, via Fabretti, via Francesco Innamorati, via Marzia, via Masi, via Pinturicchio, via Raffaello, via XIV Settembre, via San Francesco, via San Giacomo e via della Viola. Per quanto riguarda Fontivegge, l’ordinanza interessa le aree di via Angeloni, via Bellocchio, via Cortonese, via Canali, via Campo di Marte, via Curtatone e Montanara, via della Ferrovia, via Fontivegge, via del Macello, via Martiri dei Lager, via Sicilia, via Pievaiola, via Settevalli, via Simpatica, via Luisa Spagnoli e piazza Vittorio Veneto. Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa di 450 euro.

Foto: Sindaco e Prefetto di Perugia