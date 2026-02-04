Sir Susa Scai Perugia, weekend all’Unipol Arena di Bologna per la Final Four di Coppa Italia

Sta per terminare l’attesa per il grande appuntamento che animerà il weekend all’Unipol Arena di Bologna: la Final Four di Coppa Italia, che mette in palio il primo trofeo italiano di questa stagione! Le quattro squadre si preparano ad essere protagoniste della due giorni, pronte a promettere spettacolo in campo.

A contendersi il titolo sono le formazioni che si sono classificate tra le prime quattro al termine del girone di andata: Trento, Verona, Perugia e Piacenza. I ragazzi di Angelo Lorenzetti scenderanno in campo nella seconda delle due semifinali di sabato 7 febbraio, alle 18, con la Rana Verona di coach Fabio Soli.

Sir Susa Scai Perugia, numeri stellari in Coppa Italia: 15 partecipazioni e 4 trofei vinti

Il club del presidente Gino Sirci è quest’anno alla sua 15° partecipazione alla Coppa Italia, di cui 11 Fial Four, in 14 anni!

13 sono le partecipazioni in Coppa Italia A1 e una in Coppa Italia di A2, nella stagione 2011/12.

L’ultima partecipazione in ordine di tempo risale alla scorsa stagione 2024/25 e, andando a ritroso, nel 2023/24 (vittoria in Finale contro Mint Vero Volley Monza), 2022/23, 2021/22 (trofeo conquistato contro l’Itas Trentino), 2020/21, 2019/20, 2018/19 (vincente in Finale contro la Cucine Lube Civitanova), 2017/18 (vincente in Finale sempre contro la Cucine Lube Civitanova). Le altre partecipazioni risalgono alle stagioni 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13.

4 sono i trofei vinti: 2023/24 contro Mint Vero Volley Monza, 2021/22 contro l’Itas Trentino,

2018/19 e 2017/18 contro la Cucine Lube Civitanova.

Per questo i Block Devils sono pronti a scendere in campo a caccia del loro quinto trofeo iridato!

Nelle file della Sir Susa Scai Perugia, Massimo Colaci è il “giocatore dei record” in questa competizione: il libero bianconero è infatti alla sua settima partecipazione alla Coppa Italia. Due i successi con la maglia di Trento e ben quattro quelli con la casacca di Perugia.

Per Simone Giannelli, Roberto Russo, Sebastian Solè e Oleh Plotnytskyi, in caso di vittoria

finale, si tratterebbe della terza Coppa Italia da aggiungere alla loro bacheca personale. Una vittoria in carriera in Coppa Italia per l’opposto tunisino Wassim Ben Tara, per lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk e per il suo compagno di reparto giapponese Yuki Ishikawa.

Il gruppo partirà alla volta di Bologna nella mattinata di venerdì e in questi giorni prosegue con le doppie sedute: questa mattina prevenzione in palestra e nel pomeriggio allenamento sul taraflex; domani mattina è previsto lavoro in sala pesi e a gruppi con la palla in campo per poi passare, nel pomeriggio, all’allenamento tecnico-tattico.

Venerdì invece l’allenamento in vista della semifinale con la Rana Verona è in programma direttamente sul taraflex dell’Unipol Arena, nel tardo pomeriggio.

Coppa Italia: giovedì 5 febbraio conferenza stampa con Simone Giannelli

In vista dell’imminente Coppa Italia, in programma all’Unipol Arena di Bologna sabato 7 e domenica 8 febbraio, è indetta una conferenza stampa di presentazione della Final Four.

– domani, giovedì 5 febbraio

– ⁠ore 15:30

– ⁠Sala video del PalaBarton Energy (primo piano)

– ⁠sarà a disposizione della stampa il capitano, Simone Giannelli

Tommaso Gallinella convocato ad un torneo ufficiale della Nazionale

Nel vivaio delle giovanili del club bianconero continuano intanto le soddisfazioni: Tommaso Gallinella è stato convocato per la Winter Cup 2026, un torneo ufficiale della Nazionale Under 17, in programma a Pordenone a partire dal 19 fino a domenica 22 febbraio prossimi. Il giovane schiacciatore, classe 2009, milita nelle file della Serie B targata Sir Its Umbria Academy Perugia guidata da coach Andrea Piacentini e dal secondo allenatore Marco Ferraro.

Da lunedì 9 febbraio al via la vendita dei biglietti per il match casalingo con Piacenza

Dopo la due giorni di Coppa Italia i Block Devils sono attesi dalla quinta giornata della fase a gironi di Champions, in programma giovedì, 12 febbraio, in trasferta a Praga.

La squadra tornerà a giocare tra le mura amiche domenica 15 febbraio, alle 18, per la 20° giornata di regular season con la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

La vendita libera dei biglietti per questo match scatterà lunedì prossimo, 09 febbraio alle 12:00.