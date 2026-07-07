Tpl, Uiltrasporti Umbria: “La clausola sociale è un nostro risultato nella gara”

PERUGIA – “Ci spiace dover tornare su di un argomento che sembrava superato. Ancora si fa politica piuttosto che sindacato, e quello che viene detto, e scritto sul Tpl, lo dimostra. Sappiamo benissimo che la gara sul Tpl in Umbria è stata modificata, dopo essere rimasta in sospeso nel cambio amministrazione umbra. Un modus operandi difficile da giustificare, come il Piano rifiuti cambiato al cambio di amministrazione, prima con una chiusura del ciclo dei rifiuti con risparmio sullo smaltimento e oggi con una struttura debole e senza certezza o vantaggi per i cittadini, un piano che costa di più, inquina di più e fa male, in senso della salute ai lavoratori del servizio raccolta rifiuti”.

“Tornando al TPL, diamo una valutazione complessiva positiva sia per quanto svolto dalla precedente giunta che ha finalmente avuto coraggio di impostare la gara, che ascoltandoci ha inserito un elemento, che vorremmo ovunque, come la Clausola Sociale Rafforzata per tutto il periodo di durata del futuro appalto del TPL. In un mondo in cui l’anello più debole della catena, come le lavoratrici e i lavoratori, pagano sempre dazio, abbiamo chiesto e ottenuto la continuità dei diritti occupazionali e salariali nel futuro cambio gestione. Mentre sul fronte dei possibili subappalti abbiamo il testo unico sugli appalti che garantisce quanto la clausola sociale rafforzata. Nessuna vittoria, ma solo strumentalizzazione politica che non appartiene alla cultura della Uiltrasporti. Restiamo sempre vigili affinché, al di là di chi governa, siano garantite tutele massime per chi lavora e chi paga, i cittadini”.

Così in una nota la Uiltrasporti Umbria.