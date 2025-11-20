Tragedia Rigopiano, Procura Generale Perugia chiede quasi 4 anni per sei dipendenti Protezione civile

La condanna a tre anni e dieci mesi è stata chiesta oggi dal sostituto procuratore generale di Perugia, Paolo Barlucchi, per i sei dipendenti del servizio di protezione civile regionale dell’Abruzzo imputati nell’appello bis sul disastro di Rigopiano, l’hotel travolto il 18 gennaio del 2017 da una valanga sotto la quale morirono 29 persone. Procedimento che si sta svolgendo davanti alla Corte d’Appello di Perugia come disposto dalla Cassazione che, il 4 dicembre scorso, oltre a confermare la condanna per falso dell’allora Prefetto di Pescara, Francesco Provolo, ha annullato la condanna dell’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, quella di un tecnico comunale e quelle di due tecnici della Provincia, rinviandole in parte a Perugia. Appello bis, poi, per i sei dipendenti del servizio di protezione civile regionale, assolti in primo e secondo grado dalle accuse di disastro, lesioni e omicidio colposi e per i quali il sostituto procuratore generale ha chiesto oggi la condanna per omicidio colposo plurimo non aggravato, in concorso formale con crollo di costruzioni colposo aggravato dalla verificazione del danno. Barlucchi nella sua requisitoria ha ricordato la sentenza della Cassazione in cui scrive che “era possibile e anche dovuto” prevenire il disastro di Rigopiano. “La prevenzione regina per l’incolumità individuale e collettiva” vale a dire “l’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo”. Identificazione, dicono gli Ermellini, che avrebbe dovuto attuarsi “non a disastro naturalistico inverato” né “nel corso” e “nemmeno nell’imminenza della sua verificazione”.