Troppe tasse mangiano i consumi, Cna: “L’Umbria resiste ma non cresce come dovrebbe”. Il gelo dei salari

L’Umbria resiste pur tra mille difficoltà e si conferma una regione che procede a ritmi inferiori rispetto alla media d’Italia. Lo afferma il direttore regionale della Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna) dell’Umbria, Roberto Giannangeli, commentando i dati emersi dal nuovo report congiunturale realizzato dal Centro studi Sintesi. “Una condizione – aggiunge Giannangeli – che andrebbe affrontata con nuove politiche industriali regionali in grado di stimolare adeguatamente il sistema e una capacità di visione che agganci il futuro dell’Umbria a quello, più ampio, del Centro Italia”. Le proiezioni sull’economia umbra del primo semestre 2026 – spiega Cna Umbria -facevano intravedere una situazione peggiore di quella che i dati effettivi hanno dimostrato. Dati che però confermano un rallentamento e, soprattutto, un andamento dell’Umbria inferiore a quello della media del Paese e, ancor più, nel confronto con le regioni più sviluppate. Tra gli elementi positivi che il nostro report ha messo in evidenza troviamo il Pil a +0,5% ,rispetto al +0,7% del Paese”. Dal report emerge che i dati del turismo sono buoni “sebbene abbiamo assistito a un rallentamento durante il periodo estivo, soprattutto delle presenze straniere”. Alcuni dati dimostrano comunque le difficoltà dell’Umbria. “Per cominciare- puntualizza Giannangeli – i consumi sono inchiodati al palo: a giugno 2026 si è registrato un +0,8%. Ma quello che ci preoccupa è che dal 2022 ad oggi, mentre l’Italia aumentava di oltre 10 punti, in Umbria si sono fermati a +6,7%. Pesano sicuramente la bassa redditività delle imprese, salari inferiori rispetto al resto del Paese e un’eccessiva tassazione locale. Infatti, oltre al recente aumento dell’Irpef regionale, incidono negativamente anche le alte tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le addizionali sull’imposta sul reddito delle persone fisiche applicate da molti Comuni. Un’altra nota dolente è quella relativa al credito alle imprese, diminuito di un ulteriore 0,7% rispetto all’anno scorso, portando la contrazione del quinquennio a -9%, con punte del -30% nei confronti delle micro imprese”. Un quadro, quindi, dove l’Umbria prova a resistere tra notevoli difficoltà e che spinge Cna a chiedere “nuove politiche industriali e fiscali da parte della Regione, oltre all’avvio di una serie di riforme che non possono attendere oltre”. Il direttore regionale della Confederazione nazionale dell’artigianato ricorda la proposta lanciata da tempo dalla sua associazione di categoria per affrontare le sfide del futuro. “Un patto con il Lazio, la Toscana, le Marche e l’Abruzzo per non restare in solitudine” conclude Giannangeli.