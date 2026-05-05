martedì, Maggio 5, 2026
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Perugia UMBRIA 

Umbria Jazz, Sting apre la 53esima edizione: tra i protagonisti anche Zucchero

Alessandro Orfei

Sarà Sting ad aprire il 3 luglio la 53esima edizione di Umbria Jazz, in programma fino al 12 luglio nel centro storico di Perugia. In cartellone 274 eventi, oltre la metà gratuiti, con più di 80 band, 380 musicisti e 14 palcoscenici tra piazze e teatri. Tra i protagonisti spiccano artisti iconici come Zucchero, Jon Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil e grandi nomi del Jazz come Stefano Bollani e Paolo Fresu. “Non è soltanto il festival di Sting e Zucchero – ha detto il fondatore e direttore artistico Carlo Pagnotta – Le contaminazioni fanno parte della nostra storia: non è un festival solo per puristi”. Lo stesso presidente della Fondazione Umbria Jazz Stefano Mazzoni ha sottolineato che “Umbria Jazz è un brand globale, con un valore storico inestimabile e un indotto di circa 30 milioni di euro. Il nostro miglior sponsor è il pubblico”. Per la sindaca di Perugia Umbria Jazz “è una grande politica culturale: Perugia in quei giorni mostra la sua anima più autentica e internazionale, parlando al mondo”.

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