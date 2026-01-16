Umbria sesta tra le regioni più care: Terni meglio di Perugia

L’Umbria è al sesto posto – con un rincaro annuo per famiglia di 395 euro e un’inflazione pari all’ 1,50 – nella classifica delle città e delle regioni più care d’Italia nel 2025 stilata dall’Unione consumatori, in termini di aumento del costo della vita. In testa alla classifica delle regioni più “costose”, con un’inflazione annua a +1,9%, il Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 587 euro rispetto al 2024. Segue il Friuli Venezia Giulia (+1,7%, +466 euro), al terzo posto con +457 euro il Veneto (+1,7%). Le regioni più convenienti sono il Molise (+0,9%, +213 euro) e Valle d’Aosta (+0,9%, +249 euro). Nella classifica dell’Unione nazionale consumatori delle città più care d’Italia del 2025, Perugia è 24esima con un rincaro annuo per famiglia di 433 euro e un’inflazione pari all’ 1,6%. Terni è 55esima, con un rincaro annuo per famiglia di 325 euro e l’inflazione all’ 1,2%. Il rincaro medio annuo per famiglia a livello nazionale è di 376 euro.