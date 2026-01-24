Umbria terza per l’età media più elevata tra i dipendenti privati: Terni è seconda tra le province

L’Umbria è tra le prime tre regioni italiane nelle quali si registra l’età media più elevata tra i dipendenti privati, 42,55 anni. Si colloca infatti dopo la Basilicata (42,93) e Molise (42,65). E Terni è seconda tra le province. Emerge dai dati diffusi dall’ufficio studi della Cgia di Mestre, che evidenziano che negli ultimi sedici anni l’aumento dell’età media di operai e impiegati è stato “marcato e continuo”. Nel 2024 l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato in Italia ha sfiorato i 42 anni, con un incremento di quattro anni rispetto al 2008, quando si attestava poco sotto i 38. Oggi un dipendente su tre ha superato la soglia dei cinquant’anni. Solo dal 2020 il dato ha mostrato una sostanziale stabilizzazione, senza tuttavia invertire la tendenza di fondo verso un progressivo invecchiamento della forza lavoro. La fascia lavorativa più centrale e strategica, quella tra i 25 e i 44 anni, è quella che negli ultimi sedici anni ha registrato la contrazione percentuale più marcata. All’opposto sono crescite soprattutto le più anziane: gli over 50, in particolare, con un aumento del 154,5% tra i 55 e i 59 anni e addirittura del 372% tra i 60 e i 64 anni. A livello regionale la Basilicata registra l’età media più elevata tra i dipendenti privati (42,93 anni), seguita da Molise (42,65) e Umbria (42,55). All’estremo opposto si colloca la Valle d’Aosta, la più “giovane” con 40,07 anni. Il Friuli Venezia Giulia, invece, detiene il primato nazionale per l’incidenza degli over 50 sul totale degli occupati, pari al 35,7 per cento. Sul piano provinciale, infine, guida la graduatoria nazionale Potenza con un’età media di 43,63 anni, seguita da Terni con 43,61.