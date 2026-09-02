“Umbria Vai” a 70 euro: il super abbonamento esteso agli studenti umbri di scuole fuori regione

L’abbonamento per il trasporto pubblico a tariffa agevolata per una ragazza o un ragazzo che frequenta la scuola media o superiore è stato esteso anche agli studenti umbri che frequentano una scuola fuori regione. L’eccellente abbonamento a 70 euro, riservato a nuclei familiari con un Isee inferiore ai 30mila euro, riguarderà l’80% delle famiglie umbre. Un risparmio importante che in diversi casi si tratta, ha detto l’assessore regionale all’istruzione Fabio Barcaioli, di una sorta di “tredicesima”. La nuova tariffa, rinnovata per i prossimi tre anni, è valida fino al 31 maggio 2027 e comprende i servizi di Busitalia, la Funicolare di Orvieto e il Minimetrò di Perugia. Oggi arriva anche l’estensione dell’abbonamento agli studenti e alle studentesse residenti in Umbria che frequentano una scuola secondaria di primo o secondo grado nelle regioni limitrofe (Toscana, Lazio e Marche), purché servita dal trasporto scolastico erogato da Busitalia o dalle proprie società consorziate. L’estensione riguarda anche chi frequenta un percorso di Istruzione e formazione professionale (Iefp) erogato da un soggetto accreditato con sede in Umbria o in una delle tre regioni confinanti. Restano invariati i requisiti di accesso, ossia la residenza in Umbria e un Isee ordinario regolare e in corso di validità non superiore a 30 mila euro. Per chi ha acquistato già l’abbonamento e, alla luce dell’integrazione approvata, rientra tra i nuovi beneficiari, sarà possibile richiedere il rimborso. Le modalità per presentare la richiesta saranno definite e comunicate da Busitalia Umbria. “I 6.400 abbonamenti già sottoscritti ci dicono con chiarezza che questa misura risponde a un bisogno reale. Sono migliaia di studentesse e studenti che possono contare oggi su un costo molto più accessibile per raggiungere ogni giorno la propria scuola” ha aggiunto l’assessore Fabio Barcaioli.