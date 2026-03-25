“Una regione studiata per studiare”: un piano da 22 milioni per la scuola dell’Umbria

Sono quasi 22 milioni di euro le risorse del Fondo sociale europeo che la Regione si appresta ad investire in Umbria per l’istruzione. Una scuola che “torna al centro delle politiche regionali” e “cambia passo” affrontando quella che è stata definita dalla presidente Stefania Proietti “l’inizio di una coraggiosa rivoluzione culturale”. Investimenti significativi per sostenere studenti, studentesse, docenti e “comunità educanti”. L’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli ha parlato di tre direttrici “per conciliare esigenze didattiche e familiari”: nuovi posti nei nidi (7 milioni), tempo integrato nella scuola primaria (4,3 milioni) e abbonamento trasporto pubblico locale (10 milioni). “E’ un piano che nasce – ha sottolineato Barcaioli – per i tagli continui a livello nazionale sulla scuola ed è finanziato totalmente dal Fse e quindi, voglio evidenziare, è stato voluto dall’intera Giunta”. Anche il vicepresidente Tommaso Bori si è detto orgoglioso del piano di investimenti approvato perché fa “emergere una idea di Umbria: una regione studiata per studiare partendo dai poli dell’infanzia fino all’Università. Cambiamo così la politica dei bonus una tantum per scegliere di investire in servizi strutturali e permanenti su nidi, tempo pieno e mobilità”.