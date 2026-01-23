Vertice tra i presidenti Proietti e Giani: prova d’intesa su trasporti, sanità e acqua

Vertice Umbria-Toscana a Monte Santa Maria Tiberina dove si sono incontrati i presidenti delle due Regioni, Stefania Proietti ed Eugenio Giani. Al termine, nel corso di una conferenza stampa, è stato illustrato l’esito dell’incontro. Al centro temi comuni come Trasimeno e risorse idriche, infrastrutture e mobilità, sanità e cultura. Nella sala del Consiglio comunale del piccolo comune umbro dell’Alto Tevere, non distante dal confine tra le due regioni, si è parlato di un “patto di concretezza” che per la Proietti punta a rafforzare la collaborazione istituzionale tra i due enti su trasporti, cultura, sanità e acqua. “Non un accordo, cioè non qualcosa di temporaneo, ma un vero e proprio patto tra regioni per poter cambiare le sorti dell’Italia mediana” ha affermato la presidente dell’Umbria. “Anche altre regioni quindi – ha aggiunto – se aderiranno non sono escluse perché pensiamo che questo patto possa trarre ispirazioni per il rilancio dell’Italia di mezzo”. Sulle risorse idriche si è parlato, ancora una volta, di una governance condivisa della diga di Montedoglio e quindi delle riserve disponibili, coi rubinetti che si apriranno anche in favore del Trasimeno”. Sulla sanità c’è l’idea di accordi bilaterali per regolare la mobilità. Su infrastrutture e mobilità si punta a completare collegamenti e soprattutto per la futura stazione dell’Alta Velocità “Medio Etruria”. Il presidente Giani ha parlato di una “grande sintonia” con Proietti e anche di un piano culturale e di attrazione dove creare unità tra le due regioni. ” Prima di tutto pensiamo di unire le vie dei cammini tra i percorsi di San Francesco e la via Francigena con un legame con l’Italia di mezzo che con questo patto viene promosso” ha aggiunto il governatore della Toscana. Sui trasporti, ha detto ancora Giani, l’Italia funziona per collegamenti verticali “ma diventa vitale quando collega in maniera orizzontale. Noi come Toscana vogliamo che anche per i cittadini umbri ci sia asse importante sull’alta velocità. Su questo andremo a parlare con il governo perché su medio Etruria vorremmo un confronto che finora non c’è stato” Sulla sanità ha poi proseguito “faremo accordi con interconnessione tra strutture sanitarie, una presenza di privato è fisiologica ma alla sanità pubblica diamo valore fondamentale”.