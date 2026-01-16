Violentata dopo una festa in discoteca a Ponte Valleceppi: molti aspetti ancora da chiarire

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo su uno stupro denunciato da una 30enne. La donna ha raccontato di essere stata violentata all’interno di un’auto dopo essere uscita da una festa afrobeat organizzata in una discoteca di Ponte Valleceppi, a Perugia. Una volta fuori dal locale, la giovane sarebbe salita in auto con un uomo africano per poi allontanarsi. I due avrebbero raggiunto un luogo isolato dove l’uomo ha fermato il veicolo e violentato la trentenne. Restano però da chiarire molte cose rispetto al racconto della donna. Il titolare del locale ha consegnato ai carabinieri di Perugia le immagini di videosorveglianza del parcheggio; dalla visione dei frame non sarebbero emersi elementi utili. I militari dell’Arma, oltre al racconto della presunta vittima, hanno sentito diversi testimoni e identificato il presunto aggressore. Si tratta di un cittadino straniero residente nel capoluogo umbro. Gli investigatori continuano a cercare conferme e riscontri per provare a definire meglio l’intera vicenda. Per questo procedono con molta cautela e riserbo.