Zes, l’Inps pubblica la circolare sul bonus assunzioni esteso all’Umbria

E’ stata pubblicata la circolare Inps numero 10 che rende operativo il bonus Zes unica, incentivo contributivo pensato per sostenere lo sviluppo occupazionale e contribuire alla riduzione dei divari territoriali. La misura, dopo la recente estensione prevista dalla legge 171/2025, riguarda ora anche l’Umbria e Marche oltre alle aree del Mezzogiorno. Per il commissario straordinario al sisma 2016 Guido Castelli, “il via libera operativo dell’Inps rappresenta una misura di grande rilievo per sostenere l’occupazione e rafforzare il tessuto produttivo di Umbria e Marche”. Per le due regioni dell’Appennino centrale, il via libera dell’Istituto riguarda i datori di lavoro privati che operano nelle aree della Zona economica speciale unica, con un massimo di 10 dipendenti al momento delle assunzioni, che nel periodo dal 19 novembre 2025 al 31 dicembre 2025 hanno impiegato nuovo personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’incentivo prevede un esonero contributivo del 100% per le nuove assunzioni di lavoratori over 35, disoccupati da almeno 24 mesi. Castelli evidenzia inoltre che l’estensione della Zes “rafforza la strategia di sviluppo” per i territori colpiti dal sisma, puntando sul lavoro come motore della rinascita economica e sociale e come leva per contrastare lo spopolamento dei borghi dell’Appennino centrale”. Infine, dopo la piena attuazione degli incentivi previsti dal dl 60 per il 2025, il ministero del Lavoro e il ministero dell’Economia definiranno nelle prossime settimane le disposizioni relative alla proroga per il 2026 dei bonus assunzionali previsti dal Decreto coesione, tra cui quello per gli over 35 nelle aree Zes.