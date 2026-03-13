Aviaria: focolaio in un allevamento di fagiani in Umbria. Appello delle autorità sanitarie

Le Autorità sanitarie veterinarie regionali umbre e della Asl Umbria 1 rendono noto che, nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sul territorio, è stato individuato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1) in un allevamento di fagiani in Umbria. Non si segnalano comunque criticità per la popolazione: il rischio per le persone è molto basso e legato a contatti diretti e prolungati con animali infetti. Il caso rientra in un contesto nazionale in cui si segnalano episodi analoghi in diverse regioni. La conferma della presenza del focolaio arriva a seguito degli accertamenti di laboratorio svolti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche. L’individuazione tempestiva del virus è stata possibile grazie al sistema di monitoraggio e sorveglianza attivo sul territorio, che consente di rilevare precocemente eventuali casi e intervenire rapidamente per limitarne la diffusione. I servizi veterinari stanno conducendo indagini epidemiologiche per ricostruire l’origine del virus e verificare eventuali collegamenti con la fauna selvatica o con altri allevamenti. Le autorità sanitarie invitano gli allevatori e i detentori di volatili a mantenere elevata l’attenzione e rispettare scrupolosamente le misure di biosicurezza previste, segnalando tempestivamente ai servizi veterinari eventuali situazioni anomale degli animali