Bonus 2026 sugli abbonamenti ferroviari per i cittadini umbri

La giunta regionale, su proposta dell’assessore ai trasporti Francesco De Rebotti, ha approvato all’unanimità l’iniziativa “Bonus abbonati Umbria 2026”, che prevede l’applicazione di uno sconto immediato del 20% sull’acquisto di abbonamenti ferroviari integrati mensili, annuali e annuali scolastici (Tariffa 40/19 Umbria) a favore dei cittadini residenti nella regione.

L’agevolazione, che sarà attivata a partire dal 1° gennaio 2026, è stata resa possibile grazie al riutilizzo delle risorse derivanti dalle penali maturate da Trenitalia S.p.A. nel triennio 2022-2024, secondo il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale 2018-2032, in cui si prevede che i proventi delle sanzioni per il mancato raggiungimento degli standard qualitativi del servizio stesso siano prioritariamente destinati al ristoro dei viaggiatori, anche sotto forma di bonus o sconti sugli abbonamenti.

“Questo atto – afferma l’assessore De Rebotti – determina le condizioni affinché possa essere erogato un significativo sostegno economico per gli utenti umbri dei servizi ferroviari, un ristoro che non può in alcun modo eliminare la pesantezza causata dai disservizi degli ultimi anni ma che, almeno, indica chiaramente l’esigenza di intervenire a favore di una parte che può essere considerata lesa. Il Bonus abbonati Umbria 2026 sarà finanziato esclusivamente con le risorse residue delle penali maturate nel triennio 2022-2024, pari a 363.212,98 euro. Per l’anno 2026 abbiamo autorizzato un impegno economico iniziale di 250mila euro, ma prevedendo la possibilità di estendere il limite di spesa fino all’intero importo disponibile delle penali residue, qualora necessario per garantire la continuità del bonus. Non saranno utilizzate risorse aggiuntive del bilancio regionale. Continueremo a ricercare un’interlocuzione serrata con il Governo e con tutti i soggetti preposti alla gestione e regolamentazione dei servizi ferroviari, con l’intento di sostenere e determinare politiche sempre più vicine agli utenti ordinari dei servizi di trasporto pubblico su rotaia”.

Lo sconto sarà applicato sul prezzo nominale degli abbonamenti mensili, annuali e annuali scolastici a tariffa 40/19 Umbria con le seguenti modalità:

L’agevolazione sarà riservata esclusivamente ai cittadini residenti in Umbria, previa presentazione di apposita autocertificazione

Gli abbonamenti agevolati saranno disponibili presso gli sportelli delle biglietterie Trenitalia presenti sul territorio regionale

La Giunta Regionale ha dato mandato al servizio Infrastrutture per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione del “Bonus abbonati Umbria 2026”. L’eventuale proroga dell’agevolazione oltre il 2026 o l’integrazione finanziaria con fondi di bilancio regionale sarà oggetto di future valutazioni e deliberazioni della Giunta Regionale.