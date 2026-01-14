Bruxelles, Proietti e De Luca incontrano Kata Tüttő: focus su Pnrr, Zes e politiche europee

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’assessore regionale all’Ambiente Thomas De Luca hanno incontrato a Bruxelles Kata Tüttő, presidente del Comitato europeo delle Regioni.

È stato un incontro proficuo, ricco di spunti, durante il quale Proietti e Tüttő hanno parlato del Pnrr, della necessità di prevedere investimenti per concludere le opere e della Zes come grande occasione di crescita. Sono stati inoltre affrontati temi di attualità come salute, trasporti, scuola, turismo e ambiente.

La presidente Proietti e l’assessore De Luca hanno parlato anche dell’appuntamento di giugno: il 18 e 19, ad Assisi, si riunirà la Commissione europea ENVE (Ambiente ed Energia). Nel corso dell’incontro, la presidente e l’assessore hanno inoltre invitato Kata Tüttő a visitare l’Umbria, per conoscere le eccellenze e le tradizioni del territorio.

“È stato un confronto cordiale – ha commentato la presidente Proietti – nel corso del quale abbiamo parlato di argomenti importanti per la nostra regione come Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) e Zes (Zona economica speciale), ma anche della straordinaria varietà di offerte culturali, artistiche e gastronomiche che vanta l’Umbria. Con la presidente del Comitato delle Regioni lavoreremo a Bruxelles per rafforzare il ruolo della nostra Umbria in Europa e la ringrazio per l’interesse mostrato nei confronti della nostra regione”.

“In un momento in cui i leader locali e regionali europei sono mobilitati per difendere il valore della coesione e il ruolo delle regioni in Europa – ha detto la presidente del Comitato europeo delle regioni, Kata Tüttő – l’esperienza della Regione Umbria è di grande interesse. L’incontro con la presidente Proietti si è concentrato su priorità decisive come la continuità degli investimenti regionali dopo la conclusione del Pnrr, il ruolo vitale dei fondi strutturali per tutte le regioni europee, la sfida di garantire servizi fondamentali come sanità e scuola nelle aree interne, l’opportunità delle Zes. Di grande interesse anche l’esperienza umbra sul turismo sostenibile – ha aggiunto – con l’esempio virtuoso di Assisi, capace di accogliere milioni di visitatori ogni anno, nel pieno rispetto dell’ambiente e del suo straordinario patrimonio culturale e religioso. Con la presidente Proietti lavoreremo insieme qui a Bruxelles, in seno al Comitato, per rafforzare il sostegno dell’UE per tutte le regioni e anche in Umbria, a giugno, in occasione della riunione esterna della nostra Commissione Ambiente”.