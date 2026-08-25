Città della Pieve, arrestato 49enne alla stazione con 1,5 kg di eroina nella pancia

E’ stato notato dai carabinieri in auto nel parcheggio della stazione ferroviaria di Città della Pieve mostrando un atteggiamento guardingo. A quel punto, i militari dell’Arma della locale Compagnia si sono avvicinati per identificarlo. Dopo un primo veloce controllo, hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire 11 grammi di eroina e 520 euro in contanti. Gli ulteriori accertamenti si sono svolti al Pronto soccorso di Castiglione del Lago dove gli esami hanno rilevato la presenza di numerosi corpi estranei dalla forma ovale nell’addome. Trasferito all’Ospedale di Perugia è stato ricoverato e sottoposto ad ulteriori accertamenti. Nella pancia aveva sostanza stupefacente per un peso pari a 1,5 kg circa: ben 132 ovuli di eroina. Dopo essere stato dimesso dal nosocomio perugino, l’uomo – un 49enne – è stato arrestato e trasferito nel carcere di Capanne, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Foto di archivio