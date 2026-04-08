Città della Pieve, arrestato con 44 dosi di cocaina il pusher del bosco: 19enne albanese in carcere

Nascondeva le dosi di cocaina nella vegetazione ma è stato colto di sorpresa dai carabinieri che lo hanno arrestato. E’ successo a Città della Pieve , dove un 19enne albanese, senza fissa dimora, utilizzava il bosco in località Ponticelli come deposito, per poi ritirare soltanto le dosi necessarie per le consegne giornaliere. Il giovane però è stato immediatamente attenzionato dai militari dell’Arma che, in poco tempo, sono giunti alla stretta finale. Il diciannovenne, infatti, è stato bloccato con 37 grammi di cocaina nascosti in un barattolo che stava portando proprio nel bosco per poi occultarlo in mezzo alla vegetazione. Quarantaquattro dosi di cocaina pronte per essere consegnate ai diversi clienti che lo raggiungevano successivamente. I militari dell’Arma hanno sequestrato anche 350 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al termine delle procedure di rito, il giovane pusher è stato arrestato e portato in carcere. Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti il nulla osta all’espulsione dall’Italia.