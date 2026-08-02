Drammatico incidente a Visso: muore motociclista 46enne di Amelia. Con la moto contro un capriolo

Tragedia questa mattina, verso le 11 , lungo la strada provinciale 134, tra Visso e Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Un motociclista di Fornole di Amelia, 46 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’uomo stava insieme ad altri due centauri quando, all’uscita di una curva, ha investito un capriolo che improvvisamente ha attraversato la strada. Mentre gli altri due motociclisti sono riusciti a schivare il capriolo, il 46enne di Amelia ha impattato l’animale finendo con la moto contro un albero. E’ deceduto sul colpo. Nonostante l’immediato arrivo dei sanitari del 118 per il quarantaseienne non c’è stato nulla dare. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Camerino per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.