Tumore cervice uterina: in Umbria bene vaccini e screening

In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, la Regione Umbria conferma il proprio impegno nel contrasto a una patologia che oggi può essere prevenuta in larga misura grazie alla vaccinazione anti-HPV e ai programmi di screening organizzati. L’azione regionale si basa su un modello integrato che coinvolge Usl Umbria 1, Usl Umbria 2, i servizi vaccinali, i consultori e i centri di screening, in una rete che punta a garantire percorsi efficaci e uniformi su tutto il territorio. Come iniziativa di sensibilizzazione verrà illuminata di verde la facciata di Palazzo Donini, sede della Giunta Regionale dell’Umbria.

L’Umbria ha raggiunto risultati significativi sia sul versante vaccinale sia su quello dello screening. La vaccinazione anti-HPV ha l’obiettivo di immunizzare gli adolescenti di entrambi i sessi offrendo la massima protezione da tutte le patologie HPV correlate direttamente prevenibili con la vaccinazione. A tale proposito la Regione, attraverso risorse regionali aggiuntive, intende estendere dal 2026 la gratuità della vaccinazione HPV agli uomini dai 19 ai 30 anni, analogamente a quanto già fatto per le donne delle classi 1994 e 1995.

La copertura vaccinale nelle ragazze di 15 anni (coorte 2007) è pari all’82,66%, mentre nelle 12-enni (coorte 2009) raggiunge il 77,42%. Dal mese di agosto 2024 è stata inoltre ampliata l’offerta con la vaccinazione gratuita per le donne nate nel 1994 e 1995, nell’ottica di recuperare le coorti meno raggiunte.

Nel programma di screening cervicale, la partecipazione in Umbria ha raggiunto nel 2024 il 65,4% delle donne in fascia target, un dato nettamente superiore alla media nazionale (42%), confermando l’efficacia dei percorsi di prevenzione attivati e l’attenzione della popolazione verso la salute femminile. L’Umbria è anche tra le prime regioni italiane ad aver recepito le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale Screening e del Piano nazionale della prevenzione per l’ottimizzazione dei percorsi di diagnosi precoce.

A livello internazionale, l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito per il 2030 l’obiettivo di eliminare il tumore della cervice uterina, basato su tre target fondamentali: vaccinare il 90% degli adolescenti, garantire lo screening al 70% delle donne e assicurare il trattamento al 90% dei casi identificati. L’Umbria, grazie ai risultati raggiunti e alle strategie messe in campo, si colloca in una posizione avanzata nel percorso verso questi traguardi.

Le iniziative dei prossimi anni saranno orientate a rafforzare ulteriormente la copertura vaccinale anti-HPV, potenziare l’adesione allo screening – con particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili – e consolidare le attività di comunicazione rivolte ai giovani, alle famiglie e agli operatori sanitari. L’obiettivo è promuovere maggiore consapevolezza sul legame tra HPV, prevenzione e rischio oncologico, in linea con la strategia dell’OMS.

“La prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute delle donne – sottolinea la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – e i risultati raggiunti testimoniano l’impegno della nostra regione nel mettere a disposizione servizi accessibili, capillari e basati sulle migliori evidenze scientifiche. Proseguiremo nel rafforzamento dei percorsi vaccinali e di screening, con l’obiettivo di contribuire, insieme alla comunità internazionale, all’eliminazione del tumore della cervice uterina”.

La Regione Umbria invita tutte le donne che rientrano nelle fasce target a partecipare attivamente ai programmi di vaccinazione e screening, rispondendo agli inviti dei consultori e delle Aziende USL. Tutte le informazioni su come vaccinarsi e come prevenire il tumore della cervice uterina sono disponibili qui: