La Presidente della Regione Stefania Proietti ha ricevuto il Generale Fabrizio Cuneo della Guardia di Finanza

In un clima di grande cordialità si è svolto negli uffici di Palazzo Broletto un incontro tra la Presidente della Regione Stefania Proietti, il Generale di Corpo d’armata Fabrizio Cuneo comandante interregionale dell’Italia centrale con sede a Roma, congiuntamente all’incarico di comandante interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale con sede a Firenze, e il Generale di brigata Francesco Mazzotta comandante regionale della Guardia di Finanza.

Nel corso dell’incontro è stato trattato l’aggiornamento relativo alle attività che vengono svolte in base al protocollo d’intesa rinnovato lo scorso luglio. L’accordo, che avrà la durata di 36 mesi, mira a prevenire e contrastare condotte illecite legate all’impiego di fondi pubblici, con particolare attenzione ai progetti finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), del Fondo complementare al Pnrr, e dei principali fondi europei, tra cui il Fondo europeo sviluppo regionale (Fesr) e il Fondo Sociale Europeo (Fse). A breve sarà sottoscritto un analogo accordo circoscritto alle modalità della spesa sanitaria regionale.

Il Generale Cuneo ha ringraziato la Presidente Proietti per la preziosa e costruttiva collaborazione e ha assicurato che le Fiamme Gialle Umbre continueranno a svolgere il proprio ruolo a presidio della sicurezza economico-finanziaria, valorizzando il rapporto con le istituzioni regionali e locali, sostenendo le scelte del legislatore e ispirandosi al buon senso e alla serietà per essere riferimento costante dei cittadini degli imprenditori e dei professionisti onesti.

Al termine del colloquio la Presidente Proietti ha rivolto al Generale Cuneo e al Generale Mazzotta parole di sincero apprezzamento per l’opera svolta dalla Guardia di Finanza in Umbria, ringraziandoli per la proficua azione nell’interesse della collettività e per aver contribuito alla crescita della cultura della legalità nella nostra regione.