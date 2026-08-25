Nubifragio su Orvieto: allagamenti, alberi caduti e disagi alla viabilità. Chiuso il pozzo di San Patrizio

Un forte nubifragio accompagnato da raffiche di vento ha interessato nella mattinata di oggi, martedì 25 agosto, il territorio comunale di Orvieto provocando allagamenti, cadute di alberi e disagi alla circolazione su diverse viabilità. Diversi alberi si sono abbattuti su alcune strade statali, provinciali e comunali causando interruzioni e limitazioni alla circolazione. Il maltempo ha provocato danni anche al cimitero monumentale di Orvieto, dove la caduta di una pianta nell’area delle sepolture ha danneggiato alcune tombe. Si è inoltre verificato l’allagamento dell’ingresso della portineria. Allagamenti si registrano anche nell’area antistante il pozzo di San Patrizio, che al momento è chiuso alle visite, e nel parcheggio del Foro Boario. Il personale del centro servizi manutentivi del Comune, i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, il personale della Provincia di Terni e di Anas, in collaborazione con i vigili del fuoco stanno operando per fronteggiare le diverse criticità e ripristinare le condizioni di sicurezza. Le squadre sono impegnate negli interventi di rimozione degli alberi, messa in sicurezza e ripristino della viabilità. Le squadre della Provincia di Terni sono intanto al lavoro in varie zone del territorio per verificare le condizioni di sicurezza sui tratti viari legate all’ondata di maltempo in corso.