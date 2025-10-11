Perugia, preso lo spacciatore della stazione Sant’Anna: arrestato 37enne tunisino

Un 37enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti della polizia alla stazione di Sant’Anna. I poliziotti della squadra Mobile hanno notato lo spacciatore prendere qualcosa da dietro un cespuglio per per consegnarla ad una persona. Gli agenti hanno prima fermato il cliente che ha consegnato spontaneamente l’eroina e cocaina appena acquista. Subito dopo hanno bloccato e perquisito il trentasettenne tunisino, trovando 19 dosi di eroina e 20 dosi di cocaina. Lo straniero è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Perugia con divieto di lasciare la propria abitazione dalle ore 20 alle ore 8.