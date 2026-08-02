domenica, Agosto 2, 2026
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Perugia, scatta l’allarme del braccialetto elettronico: arrestato 63enne che va a casa della ex

Alessandro Orfei

I carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato in flagranza un 63enne per avere violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. E’ stata l’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico applicato all’uomo a fare scattare l’intervento dei militari dell’Arma. Una pattuglia si è recata nell’abitazione della donna e ha trovato il 63enne in uno spazio a lui proibito dal divieto di avvicinamento imposto dal giudice. L’uomo è stato arrestato in flagranza. Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del sessantatreenne la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. All’uomo, indagato per atti persecutori, era stato applicato il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna.

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