Salesforce investe in Callimacus, la piattaforma di Solomei AI

Solomei AI, la società che ha sviluppato la piattaforma Callimacus, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per un investimento da parte di Salesforce, leader mondiale nelle soluzioni CRM basate sull’AI. Tale investimento sottolinea l’impegno di Salesforce nei confronti dell’ecosistema europeo dell’Intelligenza Artificiale e contribuirà a sostenere le iniziative di Callimacus volte ad ampliare le proprie capacità ingegneristiche e di ricerca in ambito AI, ad accelerare lo sviluppo prodotto e ad espandere le operazioni commerciali in Europa e Nord America.

Callimacus, che ha preso il nome dal grande filologo e poeta dell’antichità, è una piattaforma

basata sull’AI concepita per rendere possibile una nuova generazione di siti web e applicazioni

privi di pagine. Anziché guidare i visitatori attraverso una navigazione rigida e predefinita,

Callimacus si avvale di un’orchestra di agenti AI per comprendere l’intento di ciascun visitatore

e comporre in tempo reale un’esperienza personalizzata. Operando come headless presentation

layer, la piattaforma si integra con i sistemi digitali e di commercio elettronico tradizionali. La

società sta brevettando la tecnologia alla base della generazione delle esperienze in tempo reale.

Le capacità della piattaforma sono state validate per la prima volta nel gennaio 2026, con il

lancio di una nuova esperienza di e-commerce per il marchio del lusso Brunello Cucinelli. A

tale debutto ha fatto seguito un interesse spontaneo significativo da parte di imprese operanti in molteplici settori, a conferma della necessità che i siti web statici tradizionali evolvano per

rispondere alle istanze della nascente era agentica.

Salesforce si unirà ai fondatori ed azionisti iniziali di Solomei AI, tra cui Foro delle Arti S.p.A.,

la holding della famiglia Cucinelli.

Brunello Cucinelli, Presidente di Solomei AI, ha così commentato: “È con un certo

orgoglio e con sincera soddisfazione che presento un progetto che apre alla tecnologia nuove

straordinarie possibilità per il tempo a venire. Tre anni fa io e Marc Benioff abbiamo iniziato

un lavoro con matematici, filosofi, umanisti e tecnologi, da cui è nato Callimacus. La nostra

idea era quella di rendere disponibile un prodotto semplice, intuitivo e parlante il linguaggio

degli umani; una sorta di nuovo web, senza più pagine, categorie, percorsi predeterminati, in

grado di accompagnare l’intento di ciascun navigatore. Guardo con grande fiducia e speranza

al percorso che Callimacus potrà intraprendere grazie all’investimento di Salesforce. Molteplici

sono le applicazioni che in tanti settori, in tutto il mondo, Callimacus potrà avere, ed è per me

un onore invitare i nostri clienti a scoprire con Callimacus la libertà di apprendere, scegliere e

agire del nostro vivere digitale”.

“Brunello ha sempre creduto che la tecnologia debba elevare l’umanità, e questa convinzione

è al cuore di Callimacus”, ha dichiarato Marc Benioff, Presidente e Amministratore

Delegato di Salesforce. “Il team ha sviluppato una piattaforma innovativa che ripensa, grazie

all’AI, le esperienze digitali, unendo capacità conversazionali, contesto aziendale e

personalizzazione in tempo reale per creare modalità del tutto nuove con cui le imprese

possono coinvolgere i propri clienti. Siamo orgogliosi di collaborare con Brunello e il team di

Solomei AI nell’aprire la strada a una nuova generazione di esperienze basate sull’Intelligenza

Artificiale.”

L’operazione rientra nell’ambito di applicazione della normativa italiana sul “golden power”,

che si applica agli asset tecnologici ritenuti di rilevanza strategica nazionale. Il perfezionamento

dell’operazione è subordinato all’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Dipartimento per il coordinamento amministrativo), nonché al soddisfacimento delle ulteriori

condizioni previste per il completamento.