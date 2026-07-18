sabato, Luglio 18, 2026
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Spenti in Umbria tre autovelox: i dispositivi omologati nella regione sono 63

Alessandro Orfei

Dopo l’entrata in vigore della riforma autovelox nella Regione Umbria sono stati spenti tre dispositivi. Lo fa sapere il ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato da Matteo Salvini. Allo stato attuale, quindi, risultano omologati 63 dispositivi a fronte dei 66 dispositivi dislocati sul territorio. “Dopo 34 anni – scrive il ministero – si è dunque messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all’individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati”. Il ministro Salvini ribadisce “che se da un lato è fondamentale garantire la sicurezza  stradale con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti, dall’altra il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco trasparente per fare cassa alle spalle dei cittadini”.

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