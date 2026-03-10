Spoleto, preso fuori dalla Tecnokar con le tasche piene di monete: arrestato 45enne

Un 45enne spoletino è stato arrestato davanti alla Tecnokar di Spoleto con le tasche piene di monte, per un totale di 83 euro, considerato il bottino del furto commesso poco prima nell’azienda specializzata nella produzione e distribuzione di semirimorchi. L’uomo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia di Spoleto, intervenuti sul posto dopo l’allarme della vigilanza privata. Il quarantacinquenne era in bicicletta quando è stato rintracciato e stava provando a scappare. Raggiunto dai poliziotti è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato con le monete rubate dai distributori automatici di bevande. Durante il trasferimento negli uffici del Commissariato ha tenuto un comportamento violento e minaccioso nei confronti degli agenti. Una volta in auto ha iniziato a dare testate e calci alla volante. Al termine delle procedure di rito, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. In attesa dell’udienza di conavlida è stato sottoposto ai domiciliari.