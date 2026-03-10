martedì, Marzo 10, 2026
Ultimo:

Spoleto UMBRIA 

Spoleto, preso fuori dalla Tecnokar con le tasche piene di monete: arrestato 45enne

Alessandro Orfei

Un 45enne spoletino è stato arrestato davanti alla Tecnokar di Spoleto  con le tasche piene di monte, per un totale di 83 euro, considerato il bottino del furto commesso poco prima nell’azienda specializzata nella produzione e distribuzione di semirimorchi. L’uomo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia di Spoleto, intervenuti sul posto dopo l’allarme della vigilanza privata. Il quarantacinquenne era in bicicletta quando è stato rintracciato e stava provando a scappare. Raggiunto dai poliziotti è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato con le monete rubate dai distributori automatici di bevande. Durante il trasferimento negli uffici del Commissariato ha tenuto un comportamento violento e minaccioso nei confronti degli agenti. Una volta in auto ha iniziato a dare testate e calci alla volante. Al termine delle procedure di rito, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. In attesa dell’udienza di conavlida è stato sottoposto ai domiciliari.

Potrebbe anche interessarti

Tragedia a Spoleto, 47enne muore dopo una puntura di ape: è deceduto al pronto soccorso

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Tragedia a Spoleto, 47enne muore dopo una puntura di ape: è deceduto al pronto soccorso

Carcere di Perugia: “Disumanità che non può continuare”. Visita del garante con sindaca

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Carcere di Perugia: “Disumanità che non può continuare”. Visita del garante con sindaca

Assisi, le donne ai tavoli che contano per favorire il dialogo

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Assisi, le donne ai tavoli che contano per favorire il dialogo
MENU