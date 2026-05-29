Spoleto, trovato alla stazione con l’hashish addosso e a casa con 3 etti: arrestato 34enne

Un 34enne italiano è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Spoleto alla stazione ferroviaria sorpreso con due panetti di hashish occultati negli indumenti intimi. Circostanza che ha convinto i poliziotti a procedere ad una successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. La ulteriore ispezione ha consentito di rinvenire altri quantitativi di droga, per un peso complessivo di oltre 350 grammi di hashish, in parte sotto forma di panetti e in parte già suddivisi in dosi pronte per la commercializzazione al dettaglio. Sono stati, inoltre, sequestrati un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi, oltre a 300 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al termine delle procedure di rito, il trentaquattrenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza del Commissariato di Spoleto in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice del Tribunale locale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 34enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.