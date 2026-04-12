Stadio-clinica e Ternana Calcio: si litiga su tutto, i Rizzo contro Bandecchi. Proietti a muso duro

Botte da orbi sul progetto stadio-clinica di Terni e sul futuro della Ternana. La famiglia Rizzo, attuale proprietaria del club rossoverde, fa sapere che è determinata “a non immettere ulteriori risorse” nella società. Non solo: apre un ulteriore scontro con il sindaco Bandecchi. Lo fa alla vigilia dell’assemblea dei soci che determinerà il futuro del sodalizio. “Al signor Bandecchi la responsabilità politica, sociale e imprenditoriale di ciò che sarà” è scritto in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale rossoverde. Per la famiglia Rizzo, “nelle ultime settimane l’incontinenza mediatica del sig. Stefano Bandecchi ha avuto ad oggetto la Ternana calcio. Con numerosi messaggi social, interviste, dichiarazioni, nel tentativo di sottrarsi alle molteplici responsabilità nella duplice qualità di Sindaco e di imprenditore, si è prodotto in mistificazioni che esigono adeguata replica”. Il comunicato fornisce la ricostruzione dello scontro tra la famiglia Rizzo e il sindaco Bandecchi. “Come è noto – spiega la proprietaria del club rossoverde – la famiglia Rizzo, operando nella sanità con varie strutture private, due delle quali accreditate, ha, nel settembre 2025, accettato di investire nel salvataggio della Ternana Calcio. Lo ha fatto perché le era stato garantito, proprio dal sig. Bandecchi, che sarebbe stato possibile realizzare a Terni una struttura sanitaria di 80 posti letto”. Dopo una lunga ricostruzione di come si sarebbero svolti i fatti, nella nota della società si parla di “interlocuzioni con Bandecchi, caratterizzate da un paradosso grottesco: Bandecchi, nelle vesti di sindaco, ha quotidianamente rassicurato tutti dicendo che la clinica si sarebbe fatta, mentre come imprenditore si è tirato indietro per paura che il progetto fallisse. Questi i fatti, documentati, che smentiscono l’estemporanea campagna mediatica del sig.Bandecchi”. La replica del primo cittadino di Terni non si è fatta attendere. “Qualcuno ha messo in giro la voce che mi sto dimettendo perché i Rizzo avrebbero toccato dei tasti dolenti. Sereni, non solo non mi dimetterò ma mi ricandiderò come sindaco”. Nel botta e risposta tra la famiglia Rizzo e Bandecchi c’è spazio anche per una nota della Regione Umbria. “In merito alle gravi dichiarazioni di ieri del sindaco di Terni Stefano Bandecchi sulla questione della Ternana, la presidente Stefania Proietti definisce alcuni passaggi particolarmente pesanti e privi di qualsiasi fondamento e non esiterà ad aderire le vie legali per tutelare l’immagine dell’Ente. Nel contempo la presidente invita Bandecchi a soppesare le parole e a non formulare ipotesi fantasiose che non hanno alcun riscontro oggettivo e, oltre che non veritiere, assumono contorni lesivi e diffamatori nei confronti della Istituzione Regionale”. La Presidente Stefania Proietti, si legge nel comunicato, “continuerà a sostenere la correttezza delle procedure amministrative in tutti gli ambiti di intervento, difendendo l’azione e l’operato nonché la reputazione dell’Ente, sempre ed esclusivamente nell’interesse pubblico a favore delle cittadine e dei cittadini di Terni e dell’Umbria”. La vicenda stadio-clinica e Ternana Calcio ormai si sta trasformando in uno scontro perenne e dai toni esasperati.