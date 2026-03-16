Stazione ferroviaria di Perugia, lavori in partenza: cantieri per lo studentato e adeguamento dell’accessibilità

I lavori in partenza nei prossimi mesi nell’area della stazione ferroviaria di Perugia-Fontivegge sono stati illustrati oggi nel corso di un incontro tra i referenti della direzione stazioni di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato) e l’amministrazione comunale di Perugia, rappresentata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, dall’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi e dai tecnici del comune. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli interventi che riguardano due cantieri principali: la rifunzionalizzazione del fabbricato viaggiatori con la realizzazione di uno studentato e il programma di adeguamento dell’accessibilità della stazione, entrambi inseriti nel piano di riqualificazione complessiva dello scalo ferroviario cittadino. Il progetto dello studentato, spiega il Comune, prevede la ristrutturazione dell’edifico della stazione con interventi di miglioramento sismico, il restyling degli spazi interni e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali con ascensori e scale. Nei piani superiori dell’edificio saranno realizzati 89 posti letto per studenti, tra alloggi singoli, doppi e camere accessibili anche a persone con disabilità, oltre a spazi comuni ricreativi e di supporto alla vita universitaria. Contestualmente sarà demolita l’attuale bocciofila, al cui posto sorgerà un’area verde a servizio dello studentato e della cittadinanza, insieme alla riqualificazione delle facciate e degli spazi esterni della stazione. Il secondo intervento riguarda invece l’adeguamento dell’accessibilità ferroviaria, con lavori sui marciapiedi e sulle banchine che prevedono l’innalzamento dei marciapiedi, l’installazione di nuovi ascensori e scale, la realizzazione di nuove pensiline e la riqualificazione del sottopasso, così da rendere lo scalo pienamente accessibile e più funzionale ai passeggeri. Nella mattinata di oggi è stato svolto un sopralluogo nell’area della stazione per verificare la possibilità delle soluzioni di mobilità durante la fase di cantieri, con particolare attenzione alla gestione dei flussi di autobus, taxi, mezzi pubblici e pedoni. Durante l’incontro sono state analizzate anche le modalità di organizzazione delle aree di lavoro e della viabilità temporanea: la prima fase prevede infatti l’occupazione di una porzione del piazzale antistante la stazione (piazza Vittorio Veneto) per l’allestimento delle aree di cantiere e il deposito di materiali, garantendo comunque percorsi pedonali sicuri e segnaletica temporanea per l’utenza. I lavori, ha spiegato l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi, rappresentano “uno degli interventi più rilevanti previsti nell’area della stazione di Perugia, con un investimento complessivo che accompagnerà la trasformazione dello scalo ferroviario nei prossimi anni, migliorando l’accessibilità e rafforzando il ruolo della stazione come polo di intermodalità e servizio per la città”.