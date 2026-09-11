venerdì, Settembre 11, 2026
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Terni, base di spaccio in un appartamento di via Marzabotto: arrestata ternana di 58 anni

Alessandro Orfei

Una 58enne ternana è stata arrestata dagli agenti della squadra Mobile per spaccio di droga. L’operazione è stata portata a termine in via Marzabotto, quartiere Cospea, dopo alcune segnalazioni su un andirivieni sospetto presso l’abitazione della donna. La successiva attività investigativa ha consentito di fermare un 60enne che poco prima aveva acquistato una dose di cocaina lungo la strada da un 69enne, considerato complice della donna e denunciato a piede libero. Subito dopo è scattato il blitz della polizia nell’abitazione della cinquantottenne dove gli agenti hanno rinvenuto circa 50 grammi di cocaina, alcuni grammi di hashish e materiale utile al confezionamento delle dosi. La donna è stata arrestata in flagranza di reato. Il giudice del Tribunale di Terni, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Foto di archivio

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