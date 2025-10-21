Terni, chiusa per 15 giorni a Maratta sala slot dopo lite: scaturita da un prestito di denaro

martedì, Ottobre 21, 2025
Alessandro Orfei

Il Questore di Terni, Michele Abenante, ha disposto la chiusura di una sala pubblica da gioco per 15 giorni in zona Maratta.  La decisione è arrivata dopo una lite del gestore con un cliente. Lite scaturita – spiega la Questura – da un prestito di denaro che l’uomo aveva chiesto per poter continuare a giocare agli apparecchi videolottery. Le indagini della polizia hanno evidenziato che il gestore e un suo dipendente avevano in più occasioni concesso somme di denaro all’uomo, che è risultato cliente abituale della sala, allo scopo di consentirgli di proseguire nel gioco d’azzardo. La lite, avvenuta davanti ad altre persone, ha determinato “un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre a rappresentare una violazione del principio morale che vieta comportamenti idonei a favorire il gioco irresponsabile e l’indebitamento dei giocatori”. Al termine degli accertamenti, il Questore Abenante ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni.

