Terni, chiusa per 15 giorni a Maratta sala slot dopo lite: scaturita da un prestito di denaro

Il Questore di Terni, Michele Abenante, ha disposto la chiusura di una sala pubblica da gioco per 15 giorni in zona Maratta. La decisione è arrivata dopo una lite del gestore con un cliente. Lite scaturita – spiega la Questura – da un prestito di denaro che l’uomo aveva chiesto per poter continuare a giocare agli apparecchi videolottery. Le indagini della polizia hanno evidenziato che il gestore e un suo dipendente avevano in più occasioni concesso somme di denaro all’uomo, che è risultato cliente abituale della sala, allo scopo di consentirgli di proseguire nel gioco d’azzardo. La lite, avvenuta davanti ad altre persone, ha determinato “un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre a rappresentare una violazione del principio morale che vieta comportamenti idonei a favorire il gioco irresponsabile e l’indebitamento dei giocatori”. Al termine degli accertamenti, il Questore Abenante ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni.