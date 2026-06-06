Terni, lunedì inizio lavori nel parcheggio di viale VIII Marzo: l’intervento si concluderà venerdì 12 giugno

L’Azienda Usl Umbria 2 ha annunciato che lunedì 8 giugno avranno inizio i lavori di riqualificazione straordinaria del parcheggio situato in Viale VIII Marzo a Terni. L’intervento si concluderà venerdì 12 giugno. L’area interessata è considerata nodo strategico per la mobilità locale. Funge infatti da parcheggio per l’utenza dell’ospedale di Terni, garantisce l’accesso alla sezione superiore e serve le strutture di competenza della Usl Umbria 2 – servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e dell’Università degli Studi di Perugia-facoltà di medicina e chirurgia. Il progetto prevede un intervento combinato che si articola in due azioni principali: rifacimento della pavimentazione con la fresatura dello strato usurato e posa del nuovo manto stradale per ripristinare la piena sicurezza; efficientamento idrico con riqualificazione e potenziamento del sistema di convogliamento delle acque piovane per prevenire futuri allagamenti e preservare la durata dell0afalto. Lunedì 8 giugno avranno inizio i lavori al blocco 1. Stessa modalità di intervento per i blocchi successivi 2-3-4-5.