sabato, Giugno 6, 2026
Ultimo:

Terni UMBRIA 

Terni, lunedì inizio lavori nel parcheggio di viale VIII Marzo: l’intervento si concluderà venerdì 12 giugno

Alessandro Orfei

L’Azienda Usl Umbria 2 ha annunciato che lunedì 8 giugno avranno inizio i lavori di riqualificazione straordinaria del parcheggio situato in Viale VIII Marzo a Terni. L’intervento si concluderà venerdì 12 giugno. L’area interessata  è considerata nodo strategico  per la mobilità locale. Funge infatti da parcheggio per l’utenza dell’ospedale di Terni, garantisce l’accesso alla sezione superiore e serve le strutture di competenza della Usl Umbria 2 – servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e dell’Università degli Studi di Perugia-facoltà di medicina e chirurgia. Il progetto prevede un intervento combinato che si articola in due azioni principali: rifacimento della pavimentazione con la fresatura dello strato usurato e posa del nuovo manto stradale per ripristinare la piena sicurezza; efficientamento idrico con riqualificazione e potenziamento del sistema di convogliamento delle acque piovane per prevenire futuri allagamenti e preservare la durata dell0afalto. Lunedì 8 giugno avranno inizio i lavori al blocco 1. Stessa modalità di intervento per i blocchi successivi 2-3-4-5.

Potrebbe anche interessarti

Nella chiesa di Sant’Antonio a Terni incontro in preparazione al trentennale dello Spirito di Assisi

Maria Chiara Scardocci 0

Assisi celebra San Francesco patrono d’Italia: il sindaco di Palermo ha acceso la lampada votiva

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Assisi celebra San Francesco patrono d’Italia: il sindaco di Palermo ha acceso la lampada votiva

Tuoro sul Trasimeno, diciotto coltellate alla moglie per ucciderla: colpita anche sotto il letto

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Tuoro sul Trasimeno, diciotto coltellate alla moglie per ucciderla: colpita anche sotto il letto
MENU