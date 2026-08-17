lunedì, Agosto 17, 2026
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Perugia UMBRIA 

Torgiano, a suor madre Madre Maria Grazia Biscotti il riconoscimento Vinarelli

Luana Pioppi

A suor madre Madre Maria Grazia Biscotti è andato il riconoscimento Vinarelli di quest’anno. Consegnato a Torgiano alla ex direttrice del centro Speranza di Fratta Todina e superiora delle suore Ancelle dell’amore misericordioso dal vicesindaco Attilio Persia e dal presidente della Pro loco Marino Burini.
Il premio – si legge nella motivazione – vuole testimoniare la stima e l’apprezzamento per la dedizione che suor Maria Grazia ha dedicato al centro Speranza di Fratta Todina, struttura sanitaria per l’erogazione di prestazioni riabilitative, socio-riabilitative ed educative ove trovano cura e supporto persone con gravi disabilità complesse, motorie, cognitive e intellettive, facendosi interprete della dottrina sociale della Chiesa”.
“Il centro è una profezia fatta da madre Speranza nel 1948” ha ricordato la direttrice del centro.

 

“Quella era zona depressa e con tante difficoltà dopo la guerra – ha ricordato – ma la madre disse: ‘vedrete che qui domani ci sarà un centro…’. Una trentina di anni dopo lì c’era una scuola materna e un piccolo collegio dove sono cominciati ad arrivare ragazzi con problemi e ci facevano aiutare da don Guanella che però ci spronò a fare qualcosa sul posto altrimenti i problemi non si sarebbero risolti. Si acquistò lo stabile e cominciò l’aiuto ai ragazzi e alle famiglie”.
Il centro di Fratta Todina ospita una settantina di persone tutti i giorni , oltre a quelle che frequentano gli ambulatori per la riabilitazione e la piscina terapeutica. “Se Fratta esiste è per volontà del Signore e per la preghiera di madre Speranza” ha ribadito suor Maria Grazia.
In occasione della cerimonia è stato anche annunciato dal vicesindaco che si svolgerà il 20 settembre a Torgiano la Camminata della Speranza. Al centro dell’attenzione “i diritti e bisogni delle persone con disabilità e dei loro familiari e caregiver”.

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