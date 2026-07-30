Insulti omofobi e messaggi d’odio: querelate 189 persone. Denuncia del Consigliere comunale di Perugia

Sono 189 le persone querelate dal capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale di Perugia, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, ” per gli insulti omofobi, le minacce e i messaggi d’odio ricevuti sui social network in occasione dell’Umbria pride”. Il quale spiega che la “campagna d’odio è nata dopo l’esposizione della bandiera del Pride da Palazzo dei Priori, gesto compiuto dal consigliere, su mandato dell’Amministrazione comunale, come segno istituzionale di vicinanza e sostegno alla comunità Lgbtqia+ e ai valori di uguaglianza, inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione”. Ermenegildi Zurlo annuncia che ha scelto di tutelarsi nelle sedi opportune “non per una questione personale, ma perché nessuno dovrebbe essere costretto a subire minacce e insulti omofobi per aver svolto il proprio ruolo istituzionale. Difendere i diritti di tutte e di tutti non può mai diventare un motivo di intimidazione”. Sottolinea che la vicenda dimostra “quanto sia ancora necessario continuare a contrastare con determinazione l’omotransfobia e la cultura dell’odio. Le istituzioni hanno il dovere di dare un segnale chiaro: la libertà di esprimere le proprie opinioni non coincide con il diritto di insultare, discriminare o minacciare. Perugia continuerà a essere una città aperta, inclusiva e rispettosa delle differenze”. Ringrazia lo sportello legale dell’associazione Omphalos Lgbti e l’avvocata Martina Colomasi che hanno fornito un’assistenza legale competente e preziosa. “Il loro lavoro – ha detto – rappresenta un presidio fondamentale nella tutela dei diritti e nel contrasto ai discorsi dell’odio”. Garantisce che la battaglia continuerà affinché “nessuno debba sentirsi discriminato o intimidito per ciò che è o per i diritti che difende. L’odio non ci farà arretrare di un solo passo” conclude Ermenegildi Zurlo.