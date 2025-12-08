A Norcia primo Natale nella Basilica di San Benedetto dopo il terremoto

E’ un Natale diverso, carico di emozione e simboli, quello che Norcia si prepara a vivere a nove anni dal terremoto che nel 2016 ferì al cuore la città e il suo monumento più identitario. Per la prima volta dopo il sisma, la Basilica di San Benedetto è infatti tornata a splendere nella piazza dedicata al santo, completamente recuperata e restituita alla comunità. Le luci dell’albero e dell’intera piazza illuminano ora la facciata restaurata della Basilica, creando un’atmosfera che segna una rinascita non solo architettonica ma anche spirituale e sociale. All’interno, la celebrazione regolare della santa messa testimonia un ritorno pieno alla vita del luogo sacro che custodisce la memoria e l’eredità del patrono d’Europa. Per i nursini e per tanti turisti che in questi giorni di festa hanno raggiunto Norcia, questo è il primo Natale in cui è possibile ritrovare la “casa” di San Benedetto, simbolo universale di fede, dialogo e pace. La Basilica restaurata diventa così emblema di resilienza e speranza, segno concreto di una ferita che si trasforma in rinascita, proprio nel tempo dell’anno che più di ogni altro parla di luce e di futuro.