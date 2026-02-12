A Scentinelle un pomeriggio di emozioni tra folk e reggae, il festival Suoni Controvento porta a Norcia il cantautore inglese Sam Garrett

Ancora annunci in vista del decennale del festival estivo di arti performative Suoni Controvento che svela un altro dei suoi appuntamenti di punta: domenica 2 agosto (ore 17.30) a invadere il suggestivo palcoscenico naturale del passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia arriverà Sam Garrett con “Unplugged solo”, un pomeriggio di emozioni tra folk e reggae. Produzione Barley Arts. L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Norcia.

Il cantautore inglese, che con la sua musica esplora la filosofia orientale, la meditazione e la saggezza Rastafari, torna così a emozionare l’Italia.

L’artista vive la musica come una porta d’ingresso al suo viaggio attraverso la vita. Con un’eco piena di sentimento che trascende i confini, la musica di Garrett eleva, ravviva e ispira i cuori e le anime delle persone in tutto il mondo. Attraverso la sua arte, il cantautore invita il suo pubblico a immergersi nei regni del cuore e dello spirito, dove il potere della musica trascende le differenze e scioglie le barriere che sembrano separarci. Con un repertorio che spazia dal suo album di debutto “The 5th Dimension” (2014) fino a “The Song of Life” (2022), Garrett ha costruito una carriera fatta di musica intima e riflessiva, caratterizzata da testi che esplorano tematiche spirituali e di connessione universale. La musica di Sam unisce influenze acustiche e spiritualità, ed eleva, ravviva e ispira i cuori e le anime delle persone in tutto il mondo.

Prevendite su Ticketone e Ticketitalia

Sito ufficiale www.suonicontrovento.com