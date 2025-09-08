Bici colorano la Spoleto-Norcia: in 1700 alla festa cicloturistica

Oltre 1700 ciclisti, in una festa di colori e sport. Si è conclusa la XII edizione de “La Spoleto-Norcia” in MTB, facendo calare il sipario su un fine settimana di cultura, workshop, degustazioni, dibattiti. La marea dei partecipanti alla prova cicloturistica si va ad aggiungere ai 700 al via della SN Trail Run di sabato, per un successo conclamato nel panorama nazionale del settore. La strada alle spalle della linea di partenza è rimasta gremita di bici e di maglie colorate per oltre un’ora durante il deflusso delle varie carovane che hanno prima affrontato un tratto di centro storico, per poi attaccare il tracciato ciclopedonale costruito sul sedime dismesso della Vecchia Ferrovia che un tempo collegava Spoleto a Norcia. Moltissimi gruppi organizzati, provenienti specialmente da Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna (quello di Bologna il più numeroso, con oltre 40 ciclisti).”Non è un mistero che i ristori sono uno dei motivi per i quali la gente ritorna: quest’anno la percentuale dei repeater ha toccato il 50% – dice Luca Ministrini, presidente de La Spoleto-Norcia ideatore della manifestazione – Abbiamo investito molto anche quest’anno, puntando su prodotti locali. La nostra unica preoccupazione è che i ciclisti non mangino troppo durante la pedalata. Anche perché all’arrivo li aspetta il pasta party con gli Strangozzi alla Spoletina”. All’interno della manifestazione anche la terza edizione della “Pietro Coricelli Charity Ride”, iniziativa benefica dell’azienda olearia spoletina, sponsor per il quarto anno consecutivo che in questa edizione ha scelto di sostenere Aglaia Spoleto Odv, associazione che da oltre trent’anni si dedica all’assistenza palliativa, offrendo sostegno ai malati. L’azienda ha scelto di donare 1euro per ogni Km pedalato dai propri collaboratori destinando l’intero ricavato ad Aglaia Spoleto.