Campello sul Clitunno, trova l’anziana madre al telefono con un truffatore: un arresto

Torna a casa e trova l’anziana madre al telefono con un truffatore: l’uomo chiama i carabinieri che arrestano il presunto complice. E’ successo a Campello sul Clitunno dove i militari dell’Arma della locale stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un venticinquenne di origine campana, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una donna di 79 anni residente a Campello sul Clitunno. L’operazione è scattata grazie alla prontezza del figlio dell’anziana il quale, rientrando anticipatamente a casa, ha trovato la madre impegnata in una conversazione telefonica sospetta con un sedicente carabiniere. L’interlocutore della donna l’aveva convinta a consegnare tutti i gioielli in suo possesso ad un presunto collega che sarebbe passato da lì a poco a casa sua. Il truffatore aveva indotto la donna a credere che la sua auto fosse stata utilizzata per compiere un furto in una gioielleria e che la consegna dei gioielli si rendesse necessaria al fine di consentire l’esecuzione di un confronto tra quelli rubati e quelli in suo possesso ed escludere così un suo coinvolgimento nell’attività illecita. Sospettando immediatamente il raggiro, il figlio dell’anziana ha allertato il comandante della locale stazione carabinieri che, insieme a un altro militare, ha raggiunto in pochi istanti l’abitazione. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la donna ancora al telefono e con una borsa già pronta, contenente gioielli dal valore di circa 20.000 euro e la somma di 280 euro in contanti. Senza interrompere la comunicazione e fornendo costante supporto alla vittima per non insospettire l’interlocutore, i militari si sono appostati in attesa del complice che, poco dopo, ha bussato alla porta della donna per farsi consegnare i preziosi. Così, immediatamente dopo la consegna della borsa, i carabinieri hanno bloccato l’uomo mentre tentava di fuggire. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria.