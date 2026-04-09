Femminicidio Laura Papadia a Spoleto: “Ucciso anche il sogno di maternità”. Pm chiede 30 anni di carcere per il marito

“Non ha ucciso solo un essere umano, ma il sogno di maternità di una donna sana, Laura, che desiderava avere un figlio con lui, l’uomo che amava malgrado tutto”: è uno dei passaggi della requisitoria al termine della quale il pubblico ministero ha chiesto la condanna a trent’anni di reclusione per Nicola Gianluca Romita, quarantottenne, agente di commercio, accusato dell’omicidio volontario, aggravato dal vincolo coniugale, della moglie trentaseienne Laura Papadia, strangolata la mattina del 26 marzo del 2025 nell’abitazione di famiglia a Spoleto. Il sostituto procuratore Alessandto Tana ha formulato la richiesta di fronte alla Corte d’Assise di Terni presieduta dalla giudice Simona Tordelli. Il magistrato ha rimarcato come, a suo giudizio, il femminicidio non sia stato premeditato e come l’aggravante contestata si bilanci con le attenuanti generiche date da una condotta processuale sostanzialmente collaborativa da parte dell’imputato e la sua difesa. Ha quindi definito la vittima “una persona buona, generosa, stimata e aperta verso il mondo e verso il prossimo”.