Spoleto, anziano travolto mentre attraversa la strada: muore l’88enne Ivo Marchesini

Un anziano di 88 anni, Ivo Marchesini, è morto ieri sera (poco prima delle 19) a Spoleto mentre stava attraversando la strada a San Giovanni di Baiano. Al volante del furgone un operaio 35enne del posto. L’anziano era sceso da un pullman e stava attraversando la strada. Secondo una prima ricostruzione, il furgone viaggiava verso Acquasparta quando, dopo aver investito l’88enne, lo ha sbalzato contro la recinzione della scuola media Leonardi. L’88enne è morto sul colpo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale per i rilievi del caso. Non si esclude che il trentacinquenne, risultato negativo a tutti i controlli tossicologici, sia stato abbagliato dalla luce del sole che stava calando. E’ stata informata la Procura della Repubblica di Spoleto, come da prassi.