Black Angels, è l’ora dei saluti per Bartolini: “Perugia sempre parte di me”

Ci sono legami che vanno oltre il campo, storie che si intrecciano in modo indissolubile con i colori di una maglia. Quella tra la Bartoccini MC Restauri Perugia e Benedetta Bartolini è una di queste. Dopo quattro stagioni vissute intensamente, la centrale toscana saluta il club perugino, lasciando un’impronta indelebile nella storia delle Black Angels. Arrivata a Perugia nell’estate del 2022, Benedetta ha vissuto un’avventura fatta di sfide durissime e trionfi esaltanti. Il suo primo anno in A1 fu segnato dal dolore di un grave infortunio al ginocchio e dall’amarezza di una retrocessione. In quel momento difficile, Benedetta ha dimostrato lo spessore della sua tempra: unica atleta a rimanere nel roster, ha scelto di ripartire dalla A2 per riportare Perugia dove meritava di stare. È stata l’anima della stagione della rinascita (2023/2024), culminata con la storica conquista della Coppa Italia di Serie A2 a Trieste e l’immediato ritorno nel massimo campionato. Nella stagione successiva, partendo con umiltà dalla panchina, si è ripresa il posto da titolare a suon di prestazioni maiuscole, diventando un elemento imprescindibile per il raggiungimento della salvezza anticipata. Anche nell’ultima, complessa annata, il suo agonismo e il suo impegno non sono mai venuti meno, confermandola come una delle atlete più longeve e amate della storia del club. Con un messaggio carico di emozione, Benedetta ha voluto congedarsi così dalla sua “casa” degli ultimi quattro anni:

“Quattro anni non si riassumono in poche righe. Perugia è stata casa, sfida e crescita. È stata fatta di momenti bellissimi, ma anche di difficoltà, cadute e ripartenze: dall’infortunio del primo anno, alla vittoria della Coppa Italia e la risalita in A1, fino alle ultime due stagioni in cui ho avuto l’opportunità di mettermi davvero alla prova. Non è stato un percorso semplice, ma proprio per questo è stato vero. Mi porto dentro tutto: ogni allenamento, ogni fatica, ogni piccolo passo avanti che mi ha fatto diventare la giocatrice e la persona che sono oggi. Voglio ringraziare la società e tutte le persone che hanno fatto parte di questo cammino: compagne, staff e chi ogni giorno ha lavorato, spesso dietro le quinte, per permetterci di dare il massimo. Un grazie speciale ai tifosi e alla città di Perugia. Il vostro calore, la vostra presenza e il vostro sostegno, soprattutto nei momenti più difficili, non sono mai mancati. E questo fa la differenza. Non so cosa riserverà il futuro, ma Perugia resterà sempre una parte di me”.

La Bartoccini MC Restauri desidera ringraziare Benedetta non solo per i muri e i punti messi a segno, ma per la straordinaria caratura umana. Ragazza squisita fuori dal campo e agonista feroce sotto rete, Benedetta ha incarnato perfettamente i valori del club. La sua capacità di rialzarsi dopo l’infortunio e la sua fedeltà alla maglia rimarranno un esempio per tutte le giovani atlete che vestiranno questi colori in futuro. A Benedetta va il più grande “in bocca al lupo” per le future avventure professionali. Grazie di tutto, Benny. Perugia non ti dimenticherà.

BLACK ANGELS IN VISITA DA IRRIGAZIONE RICCINI – Negli scorsi giorni, una delegazione della squadra composta proprio da Benedetta Bartolini e dal capitano Imma Sirressi, insieme al Presidente Antonio Bartoccini, hanno fatto visita allo sponsor Irrigazione Riccini, azienda perugina che si occupa di vendita di materiale per irrigazione, strumenti per il recupero delle acque e tubazioni e raccordi, sia in ambito professionale che privato.