Block Devils, focus sulla Coppa Italia

Focus sulla Coppa Italia in questa settimana che avrà il suo epilogo sabato 7 e domenica 8 febbraio prossimi con la Final Four, in programma all’Unipol Arena di Bologna. È il primo trofeo del campionato italiano in palio in questa stagione in cui i Block Devils, grazie al lavoro svolto lo scorso anno, scenderanno in campo in tutte le competizioni. Ci arrivano dopo aver messo in cassaforte il terzo Mondiale per Club della storia della società e dopo aver consolidato sia la vetta della Pool C nella fase a gironi di Champions, con 11 punti, frutto di 4 vittorie in 4 match giocati, sia la vetta della classifica di SuperLega, a 50 punti, dopo il 3-1 di domenica sul campo di Padova.

Lo staff tecnico bianconero ha messo a punto un programma di lavoro finalizzato ad arrivare al meglio, sia dal punto di vista fisico sia tecnico, all’appuntamento di questo week-end.

L’evento è stato presentato ufficialmente ieri mattina, nella sala stampa della Regione Emilia-Romagna, a Bologna. Nel corso della presentazione è stato reso noto che la Finale di domenica 8 febbraio, che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport alle ore 18.00, sarà sold-out, con la cornice del palasport bolognese che farà da sfondo ad un match che si preannuncia spettacolare.

Nella prima Semifinale, in programma sabato 7 febbraio alle 15.30, si contenderanno un pass per la finale di domenica Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, mentre alle 18.00 scenderà in campo la Sir Susa Scai Perugia che affronterà la Rana Verona, diretta inseguitrice in campionato. Ci sono tutti gli ingredienti, e i protagonisti giusti, per un week-end di volley stellare!

Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia si incontreranno a Bologna per la seconda volta consecutiva in Semifinale di Coppa Italia, e per la sesta volta totale nella competizione. Lo scorso anno Verona vinse al tie-break centrando la possibilità di scendere in campo in Finale, persa poi con la Cucine Lube Civitanova, grande assente quest’anno, battuta nella gara secca dei Quarti, che valeva la qualificazione a questa Final Four, proprio dai Block Devils. Negli altri quattro precedenti, tutti andati in scena ai Quarti di Finale, Perugia ha sempre vinto sulla squadra veneta.

Sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano la concentrazione è massima: questa mattina i ragazzi hanno avuto un controllo con la dottoressa Silvia Santucci, nutrizionista della squadra, e hanno poi lavorato in sala pesi con il preparatore atletico Sebastian Carotti e a gruppi con la palla sul taraflex. Allenamento in campo anche nel pomeriggio con il tecnico bianconero, Angelo Lorenzetti, che guida questa settimana di lavoro con la piena fiducia nei suoi ragazzi:

«Adesso dobbiamo pensare alla Coppa Italia, dobbiamo far bene soprattutto in questi primi giorni di allenamento, in cui dobbiamo dare assolutamente tutto». Il focus è quello di spingere sugli aspetti che stanno già funzionando bene, anche alla luce di quanto emerso domenica sul difficile campo di Padova, ma soprattutto lavorare sui fondamentali che non hanno girato alla perfezione alla Kioene Arena: «a livello di fondamentali c’è stato un po’ di attacco e soprattutto nel contrattacco che non è andato, ma non puoi avere sempre occasioni di contrattacco. La battuta non è stata poi la nostra solita battuta, ma sono usciti bene Russo e Giannelli; il nostro contrattacco non è stato cinico; a volte è stato semplice, a volte è stato lento. Dobbiamo pensare alla Coppa Italia. Ai ragazzi devo fare i complimenti perché da quando siamo tornati dal Mondiale è stata veramente “una giostra” e i ragazzi hanno affrontato tutto con un buono stile, un buon atteggiamento, quindi sono pronti per essere la versione migliore di loro stessi in Coppa. Sappiamo la qualità dell’avversario, la potenza dell’avversario, lo abbiamo già conosciuto in casa, ma l’importante è che andiamo là con l’idea di essere protagonisti e di esserlo, poi come sempre nello sport uno solo vince, ma ai ragazzi non ho niente da rimproverare fino adesso».

Doppia seduta anche nella giornata di domani in questa settimana di preparazione alla Coppa Italia: nella mattinata è in programma una seduta preventiva in palestra, mentre nel pomeriggio pronti a spingere in campo, nell’allenamento tecnico tattico in vista della semifinale di sabato con la Rana Verona.