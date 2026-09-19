Block Devils, la Del Monte® Supercoppa si giocherà a Parma

La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato la sede della prossima Del Monte® Supercoppa: si giocherà a Parma il 14 e 15 novembre 2026. Sarà il PalaRaschi ad ospitare la 31ª edizione del primo trofeo della stagione italiana di volley. Un trofeo particolarmente caro ai Block Devils che lo hanno conquistato ben 7 volte in poco più di otto anni, a partire dalla prima, indimenticabile Supercoppa vinta sul campo della Lube Civitanova nel 2017, che è coincisa con il primo trofeo in assoluto della storia del club del Presidente Gino Sirci, proseguendo con quelle conquistate nel 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 fino a quella della scorsa stagione, alzata al cielo al Pala Trieste il 1° marzo scorso dopo aver battuto in Finale la Rana Verona 3-1.

La Sir Susa Scai Perugia si presenta dunque all’appuntamento da campione in carica, pronta a combattere per arrivare di nuovo fino in fondo!

Il weekend del 14 e 15 novembre prossimi l’impianto emiliano sarà dunque lo scenario del primo evento stagionale della SuperLega, in cui scenderanno in campo, a contendersi il trofeo, le stesse “fantastiche quattro” della scorsa edizione: i campioni in carica della Sir Susa Scai Perugia ritroveranno Rana Verona, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino.

Anche gli accoppiamenti dei match che infiammeranno la due giorni a Parma sono un “remake” della scorsa stagione, con i Block Devils che scenderanno in campo nella semifinale di sabato 14 con l’Itas Trentino, mentre nell’altro match si contenderanno l’accesso alla Finale di domenica Cucine Lube Civitanova e Rana Verona.

Le quattro squadre saranno ancora protagoniste nel weekend emiliano, in virtù dei risultati conquistati nella passata stagione: Perugia come vincitrice della scorsa Supercoppa nonché squadra Campione d’Italia in carica e Itas Trentino di Marcelo Mendez, club che era arrivato secondo in Coppa Italia, mentre nell’altro match scenderanno in campo la Rana Verona guidata da coach Fabio Soli, vincitrice della Coppa Italia della scorsa stagione e la Cucine Lube Civitanova di Giampaolo Medei, finalista delle Finali Play Off.

L’evento è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma, il Comitato Regionale Fipav Emilia-Romagna, e il Comitato Locale Fipav Parma.