Block Devils, sta per concludersi la campagna abbonamenti

Sta per concludersi la campagna abbonamenti di questa stagione 2025/2026, che offre l’opportunità di assicurarsi un posto per tutte le partite casalinghe dei Block Devils. L’abbonamento è infatti valido per tutti i match di campionato, compresi i playoff ed i quarti di finale di Coppa Italia, e di Champions League. La campagna si chiuderà domenica 30 novembre: c’è dunque ancora tempo per approfittarne! È possibile acquistare il proprio abbonamento in tutti i punti vendita abilitati (è possibile trovare il punto vendita più vicino attraverso il link presente sul sito ufficiale del club, nella sezione “biglietteria”) e on line, sul circuito vivaticket.

Per questa stagione la società ha previsto un’unica formula: “ABBONAMENTO UNICO” che dà diritto a tutte le partite casalinghe stagionali della Sir Susa Scai Perugia.

Abbonarsi assicura un posto per poter essere sempre al fianco della squadra campione d’Europa in carica e per non perdersi alcuna partita!

Nel frattempo è scattata da oggi la vendita libera dei biglietti per i prossimi due match casalinghi dei Block Devils:

SIR SUSA SCAI PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA

(anticipo della 1° giornata di ritorno)

mercoledì 26 Novembre

ore 20:30

Pala Barton Energy

SIR SUSA SCAI PERUGIA – CISTERNA VOLLEY

(8° giornata di andata)

domenica 30 Novembre

ore 18:00

Pala Barton Energy

I ragazzi del presidente Gino Sirci sono attesi infatti, la prossima settimana, da un doppio turno tra le mura amiche: mercoledì sera, 26 novembre, a Perugia comincerà già il girone di ritorno di questa regular season, in anteprima assoluta rispetto alle altre squadre. È in programma nell’impianto casalingo dei Block Devils l’anticipo della prima giornata di ritorno, con la Vero Volley Monza, match serale in scena alle 20:30. Domenica 30 novembre alle 18 il PalaBarton Energy ospiterà Cisterna Volley, per l’8° giornata del girone di andata.

Ma prima di questi due incontri tra le mura amiche, i Block Devils sono attesi da una trasferta “di lusso”: la squadra partirà sabato alla volta di Trento dove domenica prossima, 23 novembre, è in programma un altro big match, con l’Itas Trentino guidata quest’anno da Marcelo Mendez che, con il club dolomitico, è al suo esordio assoluto in una panchina di Superlega.

Il gruppo bianconero sta lavorando con intensità, approfittando delle doppie sedute di questa settimana tipo. Prevenzione in palestra questa mattina per i Block Devils che si sono ritrovati poi nel pomeriggio per il consueto allenamento tecnico-tattico sul taraflex, con focus sul prossimo avversario. Domani è prevista una seduta pesi e lavoro in campo con la palla.