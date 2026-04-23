Block Devils, tra una settimana si alza il sipario sulla finale Scudetto

È un giovedì speciale per tutti gli appassionati di volley: tra una settimana esatta, giovedì prossimo, 30 aprile alle 20:30, si alzerà il sipario sulla Finale Scudetto! Il primo atto della serie che assegna il titolo più importante del Campionato italiano si giocherà a Perugia, in casa dei Block Devils vincitori della regular season di quest’anno e l’avversario di questa sfida sarà la Cucine Lube Civitanova.

Due grandi squadre che si ritrovano di nuovo faccia a faccia per contendersi un trofeo. Due club con una grande storia alle spalle e con grandi giocatori pronti ad essere protagonisti anche in questo gran finale di stagione.

Quella tra Perugia e Civitanova è una sfida che ormai da anni infiamma il pubblico: prendendo in considerazione solamente la SuperLega l’incrocio tra Sir e Lube si colloca al 9° posto nella classifica dei match che si sono giocati più volte nella storia della pallavolo italiana.

Nei Play Off Perugia e Civitanova si sono incontrate per 31 volte con 18 vittorie dei marchigiani e 13 successi degli umbri. Nello specifico, le squadre si sono trovate faccia a faccia in 7 edizioni: 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2024/25. Per due volte Sir-Lube è stata una Semifinale (2015/16 e nella scorsa stagione), mentre in tutte le altre occasioni si è trattato della Finale scudetto, per un totale di cinque Finali: quella che si aprirà giovedì sera con Gara 1 sarà dunque la sesta Finale tra Perugia e Civitanova, che diventerà in assoluto la più giocata della storia della Superlega/A1, salendo al primo posto nel ranking delle Finali più giocate di sempre (superando Modena-Treviso che si è giocata 5 volte).

Numeri che danno il senso del grande spessore dei due club, pronti a sfidarsi di nuovo per salire nell’Olimpo del volley nazionale.

Nell’impianto di Perugia, intanto, gli allenamenti proseguono tra palestra e taraflex.

Questa mattina i ragazzi hanno svolto una sessione pesi e lavoro tecnico individuale in campo. Avere a disposizione 18 giorni dall’ultima partita ha dato allo staff tecnico bianconero la possibilità di fare qualche seduta in più, spingendo su carichi e intensità. In palestra ci si concentra molto anche sul lavoro esplosivo per continuare con il percorso fisico in vista del periodo più importante della stagione.

Nel pomeriggio coach Lorenzetti ha guidato il consueto allenamento tecnico-tattico sul taraflex, dove i Block Devils si ritroveranno anche domani per prepararsi al meglio al primo atto della Finale.