Block Devils, ultima settimana di lavoro pre campionato

Ha preso il via oggi l’ultima settimana di lavoro sotto le volte dell’impianto di Perugia, prima dell’inizio del campionato. La squadra è al completo e coach Lorenzetti e lo staff tecnico hanno a disposizione una “settimana piena” prima dell’esordio, che per i Block Devils sarà in trasferta, all’Opiquad Arena di Monza, martedì 21 ottobre alle 20:30.

Da martedì inizieranno i ritmi serrati di una stagione che, mai come quest’anno, presenta un calendario compresso, per le numerose competizioni in cui Perugia sarà impegnata in prima linea, a cominciare dalla Final Four di Supercoppa, in programma per la prima volta fuori dai confini nazionali, in Arabia Saudita, venerdì 7 e sabato 8 novembre prossimi.

I ragazzi del Presidente Sirci, detentori del titolo, scenderanno in campo per difenderlo nella due giorni alla Green Sports Halls di Dammam: giocheranno la prima delle due semifinali, venerdì 7 novembre, con l’Itas Trentino, mentre nella seconda semifinale si contenderanno l’accesso alla finale di sabato 8 Civitanova e Verona.

L’imminente impegno delle quattro big del campionato nel primo trofeo stagionale si riflette nel calendario di Superlega già dalle prime giornate, che partono subito con doppi turni settimanali: dopo il big match casalingo, in programma per i Block Devils domenica 26 ottobre con la Lube alle 20:30, i bianconeri torneranno subito in campo in casa mercoledì 29, sempre alle 20:30, con Padova; domenica 2 novembre è in programma la quarta giornata, in cui la Sir Susa Scai Perugia sarà impegnata in trasferta a Modena alle 18 e dopo questo match esterno i ragazzi partiranno alla volta dell’Arabia Saudita.

Martedì 14 presentazione della squadra ai tifosi, mercoledì 15 il club ricevuto in Comune

Nel frattempo questa settimana sarà la volta della presentazione ufficiale del nuovo roster ai tifosi: l’appuntamento è per domani, martedì 14 ottobre al termine dell’allenamento pomeridiano dei Block Devils, alle 19. Ad ospitare la presentazione, per il secondo anno consecutivo, lo showroom Toyota di Toy Motor, in via Corcianese a Perugia; saranno presenti tutti i giocatori, la dirigenza del club, lo staff sanitario e staff tecnico per dare il via nel migliore dei modi alla stagione che inizierà la prossima settimana!

Mercoledì mattina invece è in programma un impegno istituzionale: il club sarà ricevuto a Palazzo dei Priori dall’amministrazione comunale di Perugia alle 12:15.