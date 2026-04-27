Cascia e il suo Gran Galà Equestre vincono per il secondo anno consecutivo il Premio Senofonte – Categoria “Cavalli tra la gente”

Cascia si conferma protagonista nel panorama equestre nazionale: il Gran Galà Equestre conquista per il secondo anno consecutivo il Premio Senofonte nella categoria “Cavalli tra la gente”, ribadendo il valore e l’originalità di un evento ormai divenuto punto di riferimento per appassionati e pubblico. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma il 15 aprile: a ritirare il premio sono stati Luigi Altieri e Peppino Colasanti, tra gli organizzatori dell’evento insieme al Comune di Cascia e alla Pro Loco che ogni anno contribuisce alla realizzazione del Galà.

Il riconoscimento premia la capacità del Gran Galà Equestre di portare il mondo del cavallo tra la gente, rendendolo accessibile, coinvolgente e capace di emozionare un pubblico sempre più ampio, valorizzando al tempo stesso il territorio e le sue eccellenze.

“Ricevere questo premio per il secondo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio. È il segno che il lavoro fatto in questi anni va nella direzione giusta: costruire uno spettacolo capace di unire qualità, emozione e partecipazione” ha commentato il sindaco di Cascia, Mario De Carolis.

“Il Gran Galà Equestre è prima di tutto un progetto condiviso, che cresce grazie all’impegno di tante persone e al legame con il territorio, vogliamo portarlo sempre più in alto, tanto che quest’anno abbiamo deciso di avere con noi due grandi ospiti di eccezione: Jeremy e Sèlene Gonzales e Gessica Notaro” ha sottolineato Luigi Altieri, direttore artistico del Gran Galà Equestre.

Il Gran Galà Equestre di Cascia tornerà anche quest’anno con la sua sesta edizione, in programma il 20 agosto, pronto a regalare nuove emozioni e a confermare il forte legame tra il mondo equestre e la comunità.